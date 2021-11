La sfida di sabato traha fatto segnare non pochi primati alla squadra di Joe, che a Vinovo ha travolto le biancocelesti con un secco 5 a 0. Tra le altre, particolarmente buona la prestazione di Amanda, che nel finale si è regalata anche una gioia personale realizzando il suo primo gol con la maglia bianconera. E anche per lei è arrivato un record: la svedese classe 1998 è infatti risultata il primo difensore capace di segnare e servire un assist in una singola gara di questo campionato di Serie A femminile.