Ieri hanno sostenuto le visite mediche ufficiali, oggi sono pronte per iniziare la stagione 2020-2021. Da campionesse d'Italia, naturalmente! Parliamo della Juventus Women allenata da Rita Guarino, il cui campionato di Serie A femminile partirà il 22 agosto.

Noi oggi vi diamo il buongiorno con i sorrisi sfoggiati da una decina di calciatrici bianconere al J Medical. Ce n'è per tutti i ruoli e nazionalità, dal portiere Laura Giuliani (con la sua riserva Sabrina Tasselli) alla bomber Cristiana Girelli, passando per la vicecapitana Cecilia Salvai. Variazione sul tema, le foto pubblicate dalla brasiliana Maria Alves, che in uno scenario agreste ringrazia la tifoseria della Juve.