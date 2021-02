Attraverso i profili social dedicati alla squadra Women, la Juventus ha fatto gli auguri alla centrocampista Annahita Zamanian, che oggi ha compiuto 23 anni, dedicandole un video che racchiude le sue migliori giocate. Dopo un anno di ambientamento, la calciatrice sta trovando minutaggio e continuità all'interno della squadra di Rita Guarino. In particolare, Zamanian ha dimostrato grandi doti in fase di conclusione dalla distanza e gestione del pallone in fase di costruzione.