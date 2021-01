Attraverso i social, la Juventus Women ha fatto gli auguri a Matilde Lundorf che oggi compie 22 anni. La calciatrice danese è arrivata in questa stagione dal Brighton e ha collezionato fino ad oggi 7 presenze con la maglia bianconera. Dopo un inizio difficile, Lundorf ha cominciato a trovare continuità e ha convinto Guarino che l'ha schierata più frequentemente. In posizione di esterno basso sulla destra, la calciatrice ha dimostrato le sue doti difensive così come la propensione a farsi vedere in fase avanzata e partecipare alla manovra offensiva.