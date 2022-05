All the best on your 25th bday, @boattin3! pic.twitter.com/7fpe9aUu6h — Juventus Women (@JuventusFCWomen) May 3, 2022

Lisaè stata una delle assolute protagoniste della stagione della. Gol pesanti e prestazioni eccellenti, in Italia e in Europa. L'esterna ha dimostrato di essere una delle pedine fondamentali della squadra bianconera e non stupisce, quindi, che raramente Montemurro si sia privato di lei. Oggi, Boattin compie 25 anni e sui social sono arrivati gli auguri della Juventus.