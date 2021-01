'Buon anno', in tutte le lingue del mondo, ma anche in tutti i dialetti italiani. Dal friulano di Sara Gama al bresciano di Cristiana Girelli, fino al brasiliano di Maria Alves e allo svedese di Lina Hurtig. Insomma, ce n'è da sentire e da augurare che sia davvero un bel 2021. Soprattutto per le ragazze di Rita Guarino, che viaggiano spedite verso altri trionfi e che dall'anno prossimo tenteranno miglior sorte in Champions League. Intanto, ecco gli auguri più belli dal centro di Vinovo.