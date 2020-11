Indipendentemente dalla squadra di appartenenza o dal ruolo ricoperto in campo, Diego Armando Maradona è stato un punto di riferimento per chiunque abbia toccato un pallone su un rettangolo verde. Ad unirsi al coro di cordoglio per la scomparsa del campione c'è Laura Giuliani, portiere della Juventus Women. La calciatrice ha postato sul proprio profilo Twitter un video di commemorazione condiviso dall 'account ufficiale del Napoli, accompagnato da una semplice emojii che ne esprime la commozione. Segno, anche questo, che in un momento così non esistono rivalità e differenze.