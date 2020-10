Laura Giuliani è una delle nove giocatrici della Juventus Women convocate dal c.t. dell'Italia femminile Milena Bertolini per la partita di martedì prossimo contro la Danimarca. Il portiere bianconero ha voluto esprimere su Instagram il suo focus su questo delicato impegno, valevole per le qualificazioni ai prossimi Europei: ha postato una sua foto in allenamento con la divisa della Nazionale, con il messaggio "Testa solo al campo, c'è da preparare una partita importante". Le vittorie con la Juve possono temporaneamente aspettare, ora c'è da rappresentare la maglia azzurra al meglio.