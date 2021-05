Nel calcio non è facile trovare qualcuno che sappia ascoltare, sappia capire e riesca a tirare fuori il meglio di te, anno per anno portandoti a vincere e rivincere tutto.

Grazie di tutto, @ritaguari , e in bocca al lupo per quel che verrà! #GrazieRita pic.twitter.com/KwcEp9xspo — Laura Giuliani (@Laura1Giuliani) May 21, 2021

Laura, attraverso i propri canali social, si è unita al coro delle calciatrici delleche in queste ore stanno salutando Rita, che lascerà il club dopo la partita contro l'di domenica: "Nel calcio non è facile trovare qualcuno che sappia ascoltare, sappia capire e riesca a tirare fuori il meglio di te, anno per anno portandoti a vincere e rivincere tutto. Grazie di tutto, Rita Guarino, e in bocca al lupo per quel che verrà! #GrazieRita".