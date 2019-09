Laura Giuliani, portiere della Juve Women, parla in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di finale contro il Barcellona: ​"Rispetto all'andata, sarà una gara completamente diversa, da parte loro e sicuramente da parte nostra. Al Moccagatta le abbiamo aspettate basse, stavolta cercheremo di ribaltare inerzia e risultato. Siamo una squadra che dà il meglio con l’aggressività. Il risultato dell’andata forse ci dà meno pressione, ma giochiamo comunque contro una delle squadre più forti d’Europa. Paura? Al contrario, siamo contente di competere a un tale livello. Metteremo in campo tanto coraggio, sacrificio e cercheremo di dare spettacolo. Perché questa è in sé una partita da spettacolo. Noi siamo convinte dei nostri mezzi e faremo la miglior partita possibile".