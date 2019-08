Laura Giuliani, portiere della Juventus Women, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro della Nazionale italiana, in cui è tornata in questi giorni per le prime partite di qualificazione ai prossimi Europei: "Ci siamo ritrovate con il sorriso. Abbiamo voglia di cominciare un nuovo corso. Tante sono rimaste e tante altre sono andate via. Ci siamo trovate bene, speriamo di cominciare al meglio. Ci sono ragazze importanti, con grandi margini di miglioramento, ed è giusto che crescano".