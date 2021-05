Mancano poco meno di 24 ore alla sfida decisiva per la stagione delle Juventus Women. Domani alle 12:30 le bianconere scenderanno in campo all'Ale & Ricky di Vinovo per affrontare il Napoli, in piena corsa salvezza. Alla squadra di Guarino basterà un punto per poter raggiungere la matematica certezza di essere Campionesse d'Italia e festeggiare il quarto titolo nazionale consecutivo. A caricare la squadra ci ha pensato anche Laura Giuliani, attraverso il suo profilo Twitter: "ORA è l'ora!".