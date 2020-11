Quest'oggi - il sorteggio parte alle 12 - la Juventus Women scoprirà la prima avversaria del suo percorso in Champions League. Le bianconere dovranno sfidare una delle squadre che si trova in prima fascia e se riuscissero a passare il turno potrebbero finalmente dara continuità alla loro esperienza europea e aumentare il bagaglio di esperienza di tutto il gruppo. In attesa, Laura Giuliani ha pubblicato sul proprio profilo Twitter una foto che la ritrae in versione scrutatrice con il messaggio: "È tempo di scoprire chi ci aspetta in Champions. Chi incontreremo?".