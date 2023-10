"La sensazione è bella. Sappiamo quanto l’amministrazione comunale e la società abbiano investito per farci sentire a casa. Non vediamo l’ora di inaugurarlo", così Cristiana Girelli a poche ore dal match della Juventus Women nello stadio di Biella, intervistata dalla Stampa."Speriamo che lo stadio di Biella diventi come Vinovo, la nostra tana. E speriamo che le persone inizino a seguirci. Da parte nostra proveremo a garantire un bello spettacolo»."Mi auguro di non dover convincere nessuno. Vorrei che si avvicinassero e che poi, dopo due o tre partite, diventassero ospiti fissi allo stadio. Ci piacerebbe giocare in una bolgia""È un grande passo in avanti. A Vinovo ci alleniamo su campi bellissimi in erba, ma passavamo al sintetico durante le partite. Anche su questo fronte è stato fatto un grande lavoro: fra qualche settimana il prato sarà perfetto, ma già oggi possiamo dire che è in buonissime condizioni".