L'attaccante delle Juventus Women Cristiana Girelli è intervenuta ai microfoni di Sky Sport 24 per presentare la gara di domani contro il Napoli, decisiva in chiave scudetto. Queste le sue parole: "La partita contro il Napoli è importante perché vogliamo portare a termine quello che abbiamo iniziato. Per noi attaccanti segnare è importante. Il riconoscimento di capocannoniere sarebbe un traguardo personale che si aggiungerebbe a quelli di squadra, che sono più importanti. La stagione è positiva ma incompleta perché ci manca la Coppa Italia. Non essere arrivate in finale rappresenta una piccola delusione".