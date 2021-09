Con un post pubblicato su Instagram, Cristiana Girelli ha festeggiato la vittoria odierna della Juventus Women contro l'Empoli, match sbloccato proprio grazie ad un suo gol, e ad un assist di Rosucci, da lei ringraziata: "Non è mai facile riprende dopo la sosta per le nazionali. Siamo state brave a continuare a crederci. Queste vittorie di carattere, hanno un significato importante.3 points and keep going, girls. E grazie a Martina Rosucci"