Intervistata da Tuttosport in attesa della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Sassuolo, l'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha parlato anche del sorteggio per i quarti di Champions League che ha visto le bianconere abbinate al Lione. Ecco il suo commento: "Non nego che aver evitato il Barcellona ci abbia fatto tirare un sospiro di sollievo, ma PSG e Lione sono due squadre che si equivalgono, magari una prevale sotto un certo aspetto e viceversa, però come si dice tra correre e scappare non c'è differenza. Penso comunque che la mia squadra abbia tutte le carte in regola per disputare due partite di alto livello".