"Keep the focus", tradotto "Mantieni la concentrazione". Cristiana Girelli si avvicina così al match di campionato contro il Verona in programma domani alle ore 14.30., il secondo consecutivo nella storia della società. Ora le bianconere tornano a Verona per allungare su Milan e Fiorentina (entrambe a -6) che il giorno successivo si giocano lo scontro diretto in casa delle rossonere.