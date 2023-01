Cristianaè intervenuta alla conferenza stampa di presentazione del documentario di Sara Gama. Le sue parole:"Sara Gama da quello che ho sentito dai personaggi illustri lì è stata descritta bene. Da compagna di squadra e di una vita, sono anni che condividiamo lo spogliatoio e non solo è esemplare. Per noi è una guida, per il movimento ci affidiamo sempre a lei quando si tratta di seguire le sue idee. Una pioniera, una compagna di squadra che sa quello che vuole, in campo è rosicona come me, odia perdere e spesso ci mettono insieme. Se giochiamo contro parte qualche litigata (ride ndr). Ha detto bene il presidente Gravina, ha una natura protettiva ma quando toglie la maschera ed esce dal suo ruolo è molto dolce e sensibile, se ride è spettacolare. Ama stare in compagnia, non è fredda come la vedete. Sono felice e orgogliosa di aver condiviso questi anni con lei. Ci tengo a ringraziare l'organizzazione perchè non c'era persona migliore di Sara Gama per il calcio femminile. Sono orgogliosa di essere la sua compagna di squadra, oltre che sua amica. Spero continueremo insieme".