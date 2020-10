⭐️

Stagione iniziata con il piede sull’acceleratore per la Juventus Women di Rita Guarino. Sei vittoria su sei nella Serie A femminile, 18 punti in classifica, sola in vetta. Tante le protagoniste di questo avvio strepitoso, una su tutte Cristiana Girelli. L’attaccante bianconera, dopo il poker calato alla Pink Bari, è diventata la prima calciatrice italiana ad aver realizzato sei gol nelle prime sei partite di campionato.