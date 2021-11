Cristiana Girelli analizza a JTV Juventus Women-Wolfsburg 2-2 di Champions League femminile: "Questa doppietta e questo gol pesante una gioia immensa, sono stata anche aiutata anche dalla fortuna ma così ora siamo ancora in corsa in Champions. E nella giornata del compleanno di Del Piero, all'Allianz Stadium, non penso sia tutto un caso...""Peccato per i 3 punti sfumati, però ci siamo quasi e abbiamo fatto un bel passo in avanti. Qualificazione ancora aperta, settimana prossima si va in Germania e possiamo sicuramente provare a vincere.""Le squadre tedesche ormai le conosciamo, sono tutte così e ci insegnano quanto sia importante l'aspetto fisico nel calcio. Ma anche quello tecnico: noi dobbiamo migliorare la fase di possesso, se abbiamo la palla noi dobbiamo correre meglio e spendere meno energie, sapendo rifiatare col pallone in possesso. Un Wolfsburg non ti dà tregua e ti punisce al minimo errore. Comunque è venuto fuori il carattere della Juve, abbiamo voglia di vincere e dobbiamo fare un ulteriore passo in avanti dal punto di vista tecnico. Siamo sulla strada giusta"."Avere una panchina che ti dà la possibilità di restare in partita o di cambiarla è importante. Ho detto alla Bonfantini che doveva far espellere la Rauch e così ha fatto, sapevo che ci sarebbe riuscita con la sua rapidità e i suoi strappi. Così come Staskova... questo gruppo ha dimostrato ancora una volta che siamo 22-23 titolari, e per il mister è una gran cosa"."Il calcio femminile del nostro Paese può essere orgoglioso della Juve, quello che stiamo facendo non è affatto scontato. Adesso non ci accontentiamo: vogliamo provare a qualificarci al turno successivo, ora ci aspetta una gara di campionato importantissima con la Lazio e poi andremo in Germania e prepareremo il match di ritorno alla grande".