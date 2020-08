Cristian Girelli ha segnato, per l'ennesima volta, alla prima di campionato. La centravanti della Juventus Women, capocannoniere in carica della Serie A femminile, ha realizzato ieri il primo dei due gol con cui le bianconere hanno sbancato Verona nel match inaugurale della stagione 2020-2021. Dopo la partita ha postato su Instagram due foto: quella della sua incornata vincente e quella dell'esultanza. Con un messaggio: "Sensazioni che ti sembra di aver già vissuto e ricordi che si trasformano in avvenimenti....". Sono fioccati i commenti delle compagne.