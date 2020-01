E' Cristiana Girelli la marcatrice del gol più bello della 12a giornata di campionato. Il gol dell'attaccante della Juventus Women che aperto la sfida del Castellani contro l'Empoli è stato votato come il miglior gol dell'ultima di campionato.Questa la rete segnata da Cristiana contro l'Empoli. Domani c'è il Sassuolo a Vinovo per la prima del 2020 in casa.