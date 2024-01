Nessuna come lei. Cristianaè nella storia. La Juventus Women ha vinto la Supercoppa Italiana ieri a Cremona allo stadio Zinni ma ad entrare nella storia è la numero 10 bianconera. Con quella di ieri infatti Cristiana ha vinto 11 trofei. Nessuna come lei. La regina della Supercoppa. Un grande traguardo, Girelli infatti non ha nascosto la sua gioia ieri dopo la vittoria dell'undicesima Supercoppa in carriera.