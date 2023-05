Attraverso un post condiviso sui social, la calciatrice della Juve Cristiana Girelli ha manifestato il suo orgoglio nel vestire la maglia bianconera.'L’ultima partita a casa. Una casa che ci ha accolto, che ci ha cresciuto, che ci ha dato tutto quello che non immaginavamo, che si è presa cura di noi e di voi. Salutiamo casa nostra con la vittoria di un gruppo che ha ancora tanto da giocarsi. Salutiamo persone straordinarie e giocatrici che hanno dato l’anima per questa squadra. Grazie a Voi tifosi che non ci lasciate mai, e che sono certa non ci lascerete ovunque noi andremo. Fino alla fine.'.