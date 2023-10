Anche Cristianaha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria dellacontro la, nel primo match giocato nella nuova "casa" di Biella.- "Iniziare con una bella vittoria è sicuramente importante, abbiamo avuto bellissime sensazioni in un posto bello e accogliente. Speriamo di sentirci sempre più a casa, partita dopo partita. Credo sia un inizio nuovo, più che un nuovo inizio. Grazie ai tifosi che hanno creato una grande atmosfera, speriamo di migliorare".- "Sono cose che proviamo in allenamento, per un gioco più diretto. Abbiamo una rosa con giocatrici che possono fare la differenza, sono felice se mi arrivano tanti palloni e questa sera ci siamo divertite. Maelle (Garbino, ndr.) ha una tecnica incredibile, questo è solo l'inizio perchè ci farà divertire molto. Abbiamo un centrocampo davvero di qualità e anche attaccanti forti. Abbiamo tantissime armi, poi starà al mister trovare il modo per utilizzarci nel miglior modo possibile ma credo che questa sera ci siamo divertite tutte"."Alla squadra do un 7+, abbiamo fatto una prova matura ma concesso un rigore. Siamo soddisfatte sì, ma sono cose che non devono succedere. Però rispetto alle prime uscite siamo migliorate molto. La giocatrice migliore? Direi Garbino, è un talento... E con il mancino fa quello che vuole".- "Per me è qualcosa di bello, ricevere affetto e riconsegnarlo alla gente: credo che sia non doveroso, ma te lo senti dentro. Per una squadra fanno tanto gli spettatori, era giusto ricambiare l'affetto che per noi è sempre tanto".