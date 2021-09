@cristianagire PREMIATA A COVERCIANO



Miglior realizzatrice della scorsa stagione con 22 reti!



https://t.co/SD1zEuKHCX pic.twitter.com/gh9jOK08ux — AIC | Assocalciatori (@assocalciatori) September 13, 2021

Dal sito ufficiale della"Nella giornata di oggi al Centro Tecnico di Coverciano, il Presidente AIC Umberto Calcagno e la responsabile del Dipartimento Calcio Femminile AIC, Chiara Marchitelli, hanno premiato Cristiana Girelli, attaccante azzurra della Juventus, quale miglior realizzatrice della passata stagione in Serie A.Cristiana si è aggiudicata il premio per il secondo anno consecutivo grazie alle 22 reti segnate in campionato. "