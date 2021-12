Cristiana, autrice della doppietta che ha regalato la vittoria allacontro il, ha parlato ai microfoni di LA7 dopo la partita del pomeriggio, che ha spinto le bianconere ancora più in vetta alla classifica a +6 proprio dalle neroverdi. Ecco le sue dichiarazioni: "Per il campionato è ancora tutto aperto, c'è il girone di ritorno. Ma oggi volevamo arrivare a sei punti di vantaggio. Continueremo a macinare gioco e punti, sono contenta per la prestazione di oggi e adesso recuperiamo energie.? Se avessi 15 anni in meno potrei dire di sì. Adesso, però, penso sia un sogno irrealizzabile. Mai dire mai, ma io sono già contentissima di giocare, divertirmi e continuare a segnare".