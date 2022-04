Delusione e amarezza per i sogni infranti. Ma loro, le Juventus Women, hanno emozionato e impressionato con il percorso in questa Champions League, terminato contro un Lione sempre molto forte. Fuori per la rimonta subita, 3-1 dopo il 2-1 dell'andata. Cristiana Girelli, numero 10 bianconera, ha parlato tramite i propri canali social:

"Non ho mai creduto alla causalità, ma oggi il “calendario geniale” ha accompagnato il mio risveglio con questa frase:

“Prima di alzare l’asticella goditi la gioia del salto”.



Abbiamo sognato in grande,

ci abbiamo creduto, e ci abbiamo sperato, tanto, tantissimo.

E quando ci credi e speri così tanto, va a finire che ci rimani male tanto quanto ci hai sperato.



Si dice che non si diventa grandi senza dolore nel percorso..

È vero e sono sicura che questa squadra, “grande” lo sarà presto.



Oggi c’è rammarico, delusione, amarezza, lacrime.

Tutto ciò che provi quando si interrompe una cosa bella, magica.



Ma sono certa che da domani ci sarà la voglia di rivivere tutto questo ancora,

perché siamo anime che vivono di emozioni, e questo percorso ci ha regalato delle emozioni e delle notti incredibili, che ognuna di noi, sono certa, ricorderà per tanto tempo.



La chiave sarà proprio questa: ripartire.

Perché gli inciampi, le cadute e le delusioni ci saranno sempre ma la differenza la farà solo una cosa: la nostra voglia di raggiungere ancora grandi traguardi e di scrivere pagine indelebili nella storia di questa società.

Orgogliosa di noi.



Forza Juventus. Fino alla fine".