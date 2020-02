L'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli parla a Juventus Tv: “Ho sempre avuto rispetto dai maschi, alcuni mi scrivono ancora oggi complimentandosi. Ho sempre voluto giocare a calcio ma non sapevo dell’esistenza del calcio femminile finchè a 14 anni mi chiamò il Verona. Io non volevo andarci perchè preferivo giocare con i maschi, però i miei genitori mi hanno spronata ad andare ricordandomi che il treno passa una sola volta nella vita e così ho fatto.”



NIPOTE - “Chicca è la mia vita, è felicità. Seppur piccola è la mia ancora perchè nei momenti bui mi rifugio nel suo sorriso o nella sua manina che mi cerca, è un regalo della vita e me lo tengo molto stretto. Ero sul divano di casa mia, ero incredula, ho scelto subito di approdare a Torino ed è stato bellissimo. Sono riuscita ad andare in gol la prima giornata di campionato.”



GRUPPO - “Siamo un gruppo di persone prima di giocatrici, il valore gruppo fa sempre la differenza, con un gruppo di questo calibro è facile vincere.”



NUMERO 10 - “Mi dicono che sono un 9, ma io mi sento un numero 10 a tutti gli effetti. Ho detto a Braghin che avrei fatto di tutto per onorarla e spero di riuscirci. Esultanza? Non posso spiegarla perchè sono scaramantica, avrete sicuramente capito che c’entra anche il mio nome. In realtà è però un insieme di significati miei, magari un giorno lo spiegherò.“



FUTURO - “Il calcio è la mia vita, lo è sempre stato e sempre lo sarà. Immaginarmi senza calcio mi rattrista parecchio. Non riesco ad immaginarmi senza calcio quindi mi piacerebbe rimanerne all’interno ma non so in che veste.”



TIFOSI - “Non mi definirei la più amata, ma è bello essere riconosciuta per strada. Spesso ricevo complimenti per la mia umiltà ma per me è un piacere, mi resta impresso. Penso sia importante l’umiltà perchè il nostro compito è far appassionare i tifosi con il nostro gioco. Puoi far bene in campo ma è ciò che accade fuori a rimanere nelle menti delle persone. I tifosi e l’apporto del pubblico durante la partita sono la forza in più, sentirti incitata dagli spalti fa in modo che tu non molli. I nostri tifosi sono fondamentali, ma forse un po’ pazzi.”



FUTURO - “Sogno di poter vincere tutto, in realtà ho diversi sogni essendo una persona che vive alla giornata. Il sogno più grande è quello di essere felice sempre, che non è scontato. Sogno di continuare ad essere me stessa e di lasciare qualcosa nel cuore delle persone.“