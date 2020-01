Super stagione di Cristiana Girelli, attaccante della Juventus Women che in questo campionato ha messo a segno 13 gol in altrettante partite di campionato. L'ultima proprio contro il Sassuolo ieri, nella prima partita casalinga della Juve Women nel 2020. “Nessun posto è bello come casa mia.”. Nessuna vittoria è bella come a casa nostra!", ha scritto su Instagram l'attaccante della Juventus Women dopo il 2-1 rifilato alle neroverdi.