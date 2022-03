Cristiana Girelli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Lione-Juventus Women, con la voce rotta dalle lacrime.



RAMMARICO - "Penso al percorso che abbiamo fatto, dobbiamo essere tutti orgogliosi ma c'è un po' di rammarico, con un pizzico di attenzione in più potevamo gestire meglio il vantaggio. Questa è una grande squadra, abbiamo fatto qualcosa di grande e dato tutto, non c'è niente da rammaricarci per questo, ma resta il dispiacere per la sconfitta. Ora ci concentriamo sul campionato per poter vivere altre serate come questa".



LIONE - "Sapevamo di trovare un'atmosfera del genere, per loro era importante non perdere perchè avevano pressione addosso. Ci è mancato qualcosina, forse un po' di coraggio, ma abbiamo fatto un percorso davvero bello. Io trovo sempre il bicchiere mezzo vuoto, adesso sono rammaricata".



PERCORSO - "Questo percorso ci ha lasciato tantissime emozioni, tante serate indimenticabili. Come tutte le cose belle finiscono, è un peccato, sognavamo la semifinale. Questa società ha un bel progetto, penso che rivedremo la Juve lottare per queste partite, magari anche per una finale un giorno.



SERIE A - "Vogliamo chiudere bene il campionato e giocare ancora la Champions, faremo il possibile per guadagnarcelo".