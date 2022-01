L'attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha parlato ai microfoni di LA7 dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro il Milan, decisa proprio da un suo gol all'88'.

Ecco le sue dichiarazioni: "Non è stata una bellissima gara da parte nostra, nonostante le occasioni. Non abbiamo espresso un grande gioco. Nel secondo tempo ci siamo ritrovate con le nostre trame. In superiorità abbiamo spinto sull'acceleratore e alla fine il gol è arrivato. Mi piace vincere. Ogni allenamento lo faccio in vista di queste emozioni e vittorie. Quando vinci poi fai meno fatica. Oggi avevo un problema fisico ma le mie compagne sono state fantastiche. Non è un momento facile ma ci siamo aiutate, ancora una volta abbiamo dimostrato il carattere e la voglia di vincere. La Juve è fatta di 24 punti di forza, mancavano Sembrant e Salvai ma è come se ci fossero. Questa vittoria è anche per loro".

Infine, un pensiero alla Champions: "Nel girone abbiamo dimostrato la crescita del calcio femminile in Italia. Abbiamo fatto un girone al di sopra delle aspettative, ora abbiamo i quarti contro una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Ma non ci poniamo limiti".