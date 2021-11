Cristiana, protagonista di un video sul canale ufficiale della, ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera e sulla sua vita personale:"La maglia numero dieci della Juventus? Mi fa ancora tanto effetto perché sono la prima e spero di tenermela stretta per tanti anni. Prima partita nel calcio femminile? Mi ricordo la mia prima partita in Serie A, il mio esordio da titolare dove ho fatto il gol del 2-0 di piede. E’ il primo gol in assoluto in Serie A"