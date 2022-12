Le parole di Cristiananel post«Vincere così, in Champions League, è stato semplicemente fantastico e aver portato a casa tre punti anche grazie a quattro mie reti ha reso questa serata ancora più speciale. Siamo molto contente per il risultato perchè siamo stato brave a sbloccarla subito questa partita. Sapevamo che lo Zurigo sarebbe arrivato qui all'Allianz Stadium senza alcuna pressione, provando a giocare la sua partita, ma noi abbiamo avuto la capacità di prendere in mano il controllo del gioco sin dall'inizio e il punteggio finale è stato la naturale conseguenza di quanto messo in pratica in campo. Il carattere della nostra squadra lo conosciamo tutti, ormai, ma ogni volta riusciamo a dimostrare la nostra forza. Siamo ancora in corsa in un girone davvero complicato e al Groupama Stadium contro le campionesse d'Europa in carica ci giocheremo il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Sarà come una finale per noi e siamo pronte a dare tutto. Come mi sento? Sono sempre stata bene, nonostante il gol prima del match contro la Roma non arrivasse da un po' di tempo, ma sono sempre stata in fiducia. Chiaramente era importante sbloccarsi e sono felice che sia successo in queste ultime due gare».