Domenica alle 12.30 la Juventus Women, battuta la Roma 2-1 ai supplementari in semifinale l'altroieri, affronterà la Fiorentina (vittoriosa sul Milan in rimonta nell'altra semifinale) nella finale della Supercoppa Italiana femminile. Trascinatrice della Juve contro le giallorosse e in tante altre occasioni, soprattutto nell'ultimo anno nel quale si è imposta come bomber regina non solo della squadra bianconera ma di tutto il calcio femminile azzurro, se dovesse alzare al cielo di Chiavari il trofeo Cristiana Girelli diventerebbe la giocatrice ad aver vincere più volte in assoluto la Supercoppa: 9. Al momento infatti ne ha 8 nel palmarès: 3 col Bardolino, 4 col Brescia e una con la Juve.