Queste le parole di bomber Cristiana Girelli al sito ufficiale della FIFA: "Pur non avendo potuto terminare la stagione a causa del Covid, è stato lo stesso fantastico vincere lo scudetto: ce lo siamo meritate perché avevamo la miglior difesa, il miglior attacco e la miglior differenza reti. Fare gol è il mio lavoro, la Juventus mi paga per questo e sono felice perché se un attaccante segna significa che la squadra lavora bene."



BELLE SENSAZIONI - "La vittoria col Milan? Anche se non c'era nessuno è stata lo stesso un'esperienza incredibile. Così tanti campioni hanno giocato a San Siro, è stato emozionato calcare quel campo! Però mi mancano le vere atmosfere da stadio e il tifo del pubblico. Comunque proviamo a rendere orgogliosi i nostri tifosi. Poter giocare a calcio in un periodo così difficile è motivo di gioia per noi, siamo fortunate."