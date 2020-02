La Juventus Women può contare su una super Cristiana Girelli, capocannoniere del campionato di Serie A. Come scrive il club bianconero sul proprio sito ufficiale l'attaccante ex Brescia (15 gol in 15 presenze, suo miglior bottino in un singolo campionato con la maglia bianconera) vanta la miglior media minuti/gol (uno ogni 92 giocati) tra le giocatrici con più di una rete all’attivo nella Serie A in corso. Una delle sei doppiette di Cristiana in Serie A con la maglia della Juventus è arrivata proprio contro l’Hellas Verona (nel girone d’andata di questo campionato): la prima siglata nella competizione in corso.​ Oggi sfida proprio alle veronesi, calcio d'inizio alle 14.30 e diretta testuale su Ilbianconero.com