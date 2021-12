L'attaccante dellaCristianaè intervenuta in conferenza stampa alla vigilia della sfida dicontro il, parlando anche deldella squadra bianconera, che dura da 50 partite consecutive. Ecco le sue dichiarazioni: "Bello, non sapevo di aver raggiunto questo traguardo. Se mi guardo indietro e le osservo le ricordo tutte, una cosa che dico alle più giovani. Non capita tutti gli anni di venire qui a giocarsi la Champions. Dalla prima ad oggi è cambiato tantissimo, io, il movimento, le squadre. Mai come adesso mi sento professionista e pronta a usare questi palcoscenici nella miglior squadra d'Italia. Piano piano il gap con le big europee è stato ridotto. Spero di giocare ancora tanti anni per vivere queste emozioni".