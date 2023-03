Cristiana, attaccante dellaWomen, ha parlato a Molto Donna, settimanale de Il Messaggero. Queste le sue parole:"Per me è stato tutto naturale e istintivo. Il calcio è stata la mia grande passione fin da piccola, e non ho mai avuto dubbi su cosa avrei fatto da grande. In camera avevo il poster di Baggio e Del Piero, la nostra generazione era passione pura, mancavano modelli di riferimento femminili, mentre adesso mi rendo conto di essere un esempio per tante ragazze che si affacciano su questo sport"."La Juventus per me è il coronamento di un sogno che ho rincorso a lungo, il professionismo una vittoria per tutto il movimento. Da veterana cerco di prendermi le mie responsabilità e provo a essere un buon esempio: abbiamo il dovere di trasmettere alcuni valori, che rimarranno. Amo il calcio più delle mia vita, mi spaventa pensarmi senza campo. L’allenatrice può essere una strada, ma non l’unica, è ancora presto"."Una stagione particolare in campionato. Abbiamo buttato via dei punti preziosi, pur vincendo molti scontri diretti. La Roma ha trovato una continuità importante, complimenti a loro, ma noi crediamo nello scudetto"."Fatico ad immaginarmi ai Mondiali senza Martina Rosucci, sono ancora sotto shock per quello che è successo. Abbiamo portato avanti quel sogno insieme, senza di lei non sarà stessa cosa".