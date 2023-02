Quante volte l'abbiamo sentito e quante volte ci auguriamo di sentirlo ancora lo speaker che urla:e il pubblico che intona un esultante. Seguito da undivenuto ormai parte di storia di questa Vecchia Signora. Era il 2 luglio 2018 quando Girelli varcava i cancelli di Vinovo proveniente da quel Brescia di cui era stata il capitano. Fin dal suo arrivo sceglieva di indossare una maglia pesante:, diventandonata appena un anno prima., alcune più pesanti, altre meno. La rovesciata in Coppa Italia contro il Chievo Verona, la doppietta alladopo gli insulti dei tifosi viola al Franchi, la doppietta alallo Stadium. L'esultanza come quella di un certo numero 10 allo Stadium: Alessandroe quella linguaccia diventata un marchio di fabbrica. Oggi però contro la Fiorentina Cristiana scrive: è la prima giocatrice della storia bianconera a segnare 100 reti in 140 presenze.Più volte Cristiana ha dichiarato di ispirarsi ad Alessandro Del Piero, di aver ammirato spesso le sue prodezze. Era il 23 aprile 2020 quando l'attaccante bianconera compiva 30 anni e li festeggiava in diretta su Sky. Ad un certo punto compare proprio Alessandro Del Piero che le dice:e Girelli non riesce a trattenere le lacrime spiegando:. Coronando così il sogno di tante bambine: quello di poter sognare di indossare la maglia numero 10 della Vecchia Signora ma anche della Nazionale. Oggi, per scriverne una nuova pagina: la prima numero 10 della storia della Juventus Women è anche la prima bianconera a segnare 100 reti. Per tutte quelle risposte alle critiche a suon di gol, senza polemiche, senza parole fuori posto ma con i fatti.