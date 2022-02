Dopo una lunga assenza, Cristiana Girelli è tornata in gruppo. L'inizio 2022 non poteva essere più tormentata per l'attaccante della Juventus Women, prima l'impossibilità di allenarsi a Vinovo, per l'assenza di green pass rafforzato, e poi il Covid. Come dimostrano le foto pubblicate dalla Juventus sul sito ufficiale, però, adesso la bomber bianconera è tornata regolarmente in gruppo e, sicuramente, rappresenterà un'arma in più per le prossime sfide della squadra di Montemurro.