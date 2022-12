si suol dire. Ed è esattamente questo il ruolo di Cristiana. La numero 10 parla dache non ha paura di nascondere le proprie. Proprio così le definisce lei stessa dopo la gara contro la. Una gara importante, a tratti fondamentale perchè le bianconere avrebbero potuto finire a 9 punti di distacco dalla Roma, invece ora i punti di distanza sonoSono proprioquelle che non passano. Cristiana dice ai microfoni de La7: "Abbiamo affrontato un periodo non facile, Rosucci ha parlato di ansia, io. Succede, a volte però si dimostra di essere forti quando si riconosce di essere deboli, questi periodi vanno affrontati con maturità, intelligenza professionalità e si cerca di superarli tutte insieme". Parole di chi dimostra di essere, ammettendo proprio quelle che sono le debolezze, le difficoltà che il gruppo bianconero ha attraversato negli scorsi mesi.La prima a trovare difficoltà è stata proprio la numero 10. Girelli, infatti in questa stagione ha messo a segno "soltanto" otto reti in Serie A. Un numero chevisti quelli delle annate precedenti: 16 in 16 gare disputate nella stagione 2019-2020 e addirittura 22 in 21 gare giocate l'annata successiva. Ciò che attira l'attenzione però è quelche si legge dal suo labiale dopo il pareggio firmato dalla compagna di reparto Beerensteyn, in reazione alla doccia gelata messa a segno da Serturini. La rete del momentaneo 1-2 è proprio firmata dalla numero 10 che con una zampata devia una conclusione di Grosso e supera Ceasar.nella propria area di rigoreLa rete a Girelli mancava dallo scorso 22 ottobre contro il Milan, ma nonostante ciò la numero 10 non ha mai smesso di crederci.