L’attaccante della Juventus Women Cristina Girelli ha scritto un lungo messaggio su Instagram, caricando l’atmosfera in vista della sfida di domani contro il Milan, per la prima volta a San Siro: “Luci a San Siro di quella sera che c'è di strano siamo stati tutti là". Un'altra prima volta per il calcio femminile, un'altra prima volta per noi. Le luci del teatro del calcio si accenderanno per noi, ma starà a noi accenderci per brillare più forte, ancora una volta, perché non dovrà essere più strano vederci tutte là. È tempo di andare in scena. Milan – JUVENTUS. Domani ore 20.45 stadio San Siro".