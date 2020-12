1









Nella settimana in cui la Juventus Women si misura contro il fortissimo Lione in Champions League e dimostra di aver ridotto il gap che storicamente intercorre tra i due movimenti calcistici femminili, è particolarmente significativo evidenziare che nella classifica annuale delle 100 giocatrici migliori al mondo ci siano due italiane, entrambe della Juve. Si tratta di bomber Cristiana Girelli, alla posizione 54, e di capitan Sara Gama, alla numero 89.



La graduatoria è stilata dal Guardian in collaborazione con The Offside Rule. La giuria è composta da una giuria di 88 esperti del settore di 47 Paesi diversi: ci sono allenatori (tra loro anche le italiane Betty Bavagnoli proprio il coach bianconero Rita Guarino), ex giocatrici e giornalisti. A vincere il premio, per la seconda volta in tre anni, è l'attaccante danese Pernille Harder, del Chelsea. Al secondo posto un'altra giocatrice del campionato inglese, Vivianne Miedema, che con l'Olanda fu artefice dell'eliminazione delle Azzurre ai Mondiali 2019.



Per dare un'idea del valore del Lione, e dunque dell'impresa anche solo nel tenere botta nello scontro di Champions, il fatto che dieci giocatrici della squadra francese si trovano prima della migliore juventina (nonché miglior italiana) Girelli: Wendy Renard (posizione 4), Dzsenifer Marozsan (5), Amandine Henry (6), Delphine Cascarino (10), Saki Kumagai (11), Eugenie Le Sommer (12), Amel Majri (17), Sara Gunnarsdottir (24), Kadeisha Buchanan (36), Sakina Karchaoui (52). E alla 76, dietro Girelli ma davanti a Gama, c'è il portiere Ellie Carpenter.