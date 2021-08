Dopo la brutta sconfitta per 6 a 0 contro il Barcellona; Cristiana Girelli ha lanciato un messaggio, attraverso il suo profilo Instagram: "Nonostante il risultato pesante, la strada è quella giusta.Lavorare ma sopratutto credere tanto in quello che possiamo fare, saranno la chiave per il nostro futuro.Time to time."