Laha ufficializzato la lista delle convocate daper la sfida di domani pomeriggio tra lee il. Mancano all'appello, già lasciate in panchina per la partita contro il Servette. Secondo quanto appreso da, le due calciatrici non sarebbero al meglio della forma. Per loro, quindi, stop precauzionale, in vista della partita di Uefa Women's Champions League contro il