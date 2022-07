Le parole di Cristianasui suoi canali social:"La delusione che ha portato questo europeo è grande come il vuoto che sento dentro in questi giorni.Ma le emozioni, soprattutto quelle negative fanno parte della nostra esperienza, dobbiamo imparare ad affrontarle, viverle e sopratutto metabolizzarle.Rifugiarsi in quello che è stato, cercando alibi sparsi non aiuta nel percorso di crescita umano e nello sport in generale.Imparare a leggerne i segnali, capirne le responsabilità, tutto quello che non è andato porterà ognuno di noi a fare un passo per trovare la strada giusta con umiltà, sacrificio, dedizione e costanza.Amo questa nazionale e amo anche la responsabilità che sento quando indosso questa maglia.L'unico modo che conosco per onorarla con rispetto è lavorare duro per riportare quell’entusiasmo nei cuori dei nostri tifosi.Grazie a tutte le persone che ci supportano incondizionatamente, a chi era sugli spalti e a chi ci ha seguito da casa.Grazie anche a chi, con occhio critico ma sempre nel rispetto, ci fa crescere.FORZA ITALIA, sempre".