Cristiana, bomber della Juventus Women, ha parlato a Juventus TV dopo la vittoria con il St. Polten che ha portato le bianconere ai gironi di Champions League."È stata una bella vittoria perché arrivata con i tanti valori che questa squadra ha, mentali. E soprattutto con tanta voglia di vincere e mettere in mostra quello che stiamo provando in allenamento. C’è una dedica particolare: oggi è il compleanno di mio papà. So quanto ci teneva ad essere qui e mi aveva chiesto di fargli un regalo. Papi, questo è per te"."La prima partita è stata un test più che una partita vera e propria. Comunque difficile perché l’avversario era diverso da questa squadra. E' facile a posteriori vincere, abbiamo fatto 12 gol e potevamo farne di più, ma non è così semplice. Questa partita mi ha impressionato perché reputo il St. Polten una squadra molto forte, fisica, aggressiva e che fa un ottimo gioco. Ce la godiamo tutta, ci meritiamo questa vittoria. È solo l’inizio, ora sotto col campionato e recuperiamo un po' di energie. Poi andremo ai playoff di Champions, vogliamo andare avanti più possibile"."Quello di stasera è stato più emozionante di quello dell'altro giorno. Mi mancava in questa competizione segnare, ci tenevo tantissimo. Sono contenta di poter vestire questa maglia in un palcoscenico così importante".