Cristianaha parlato ai microfoni di SkySport da Villar Perosa. Queste le sue parole:"Prima di venire ai vostri microfoni ero a colloquio con Andrea Agnelli e John Elkann. Parlavamo di questa giornata, di quanto fosse bello essere qui in una festa bianconera di questo livello"., il nostro cammino europeo è stato importante per la crescita, come ha detto il direttore Braghin bisogna consolidare quello che è stato fatto perchè"., se non lasciasse nulla saresti una giocatrice apatica e non adatta a giocare a questi livelli. La delusione è grandissima in tutte noi ma penso che dal giorno dopo ognuna abbia avuto voglia di riscatto. A settembre ci saranno le ultime due partite di qualificazione mondiale e saranno importantissime, vogliamo ie ci impegneremo per andarci".